Galiacho da la versión de la policía sobre el altercado con Dakota: "Encontraron a la madre con hematomas"

"Esa noche del sábado en Alicante, en la casa que comparten Dakota y sus padres, se produjo una alteración del orden público, se avisó a la policía y, según me llega a mí fue Paco (al padre de Dakota) el que llamó a los agentes (...) Se personó en el domicilio una patrulla de la policía de Alicante y encontró un estado de alteración evidente en la casa e incluso ven hematomas en la madre de Dakota por lo que deciden llevarse a Dakota a la comisaría provincial de Alicante (...) Dakota tenía un estado anímico bastante alterado y se produce un enfrentamiento por lo que la meten en los calabozos (...) Permanece allí hasta el lunes debido a su estado y se avisa a su abogado, se niega a declarar ante la policía, se le abre el pertinente atestado policial y el lunes pasa a disposición del juzgado de guardia (...) En el juzgado la madre no presenta el parte de lesiones y por ese motivo ya no tiene validez (...) Tras esto se toma la decisión de ponerla en libertad".