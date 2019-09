Emma García relata la fría bienvenida que le dio María Teresa Campos cuando llegó a Telecinco: “Lloré porque esperaba cariño de alguien a quien admiraba”

La polémica entre Víctor Sandoval y María Teresa Campos ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado durante la semana. Terelu no ha querido responder a la polémica yha querido defender a la madre de la colaboradora: “María Teresa no se merece esto”.

Además, ha contado una anécdota personal. Le dijo a Terelu: “Cuando llegué a Telecinco no tuve una calurosa bienvenida por parte de tu madre. Y lloré, probablemente porque era una niña, era sensible y esperaba cariño de una persona a la que yo admiraba y no me lo dio. Que tampoco tenía por qué dármelo”. Para ilustrar cómo cambia la vida, continuó explicando: “Pasó el tiempo, hablamos y terminamos dando una vuelta a la situación. Desde hace años, aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, yo la quiero muchísimo y sé que ella a mí también”.