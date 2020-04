Gianmarco se defiende de las críticas y ataca a Adara: "Nunca le he interesado"

Cree que Adara se ha comportado como una persona no enamorada.

Destapa los celos de Adara hacia la relación de Hugo e Ivana.

Ha llegado el momento de Gianmarco y de que explique los motivos que le han llevado a romper con Adara. Tiene que hacer frente a muchos comentarios y críticas, es la hora de que cuente su verdad y de responder a las preguntas que muchos espectadores se hacen. 'Viva la vida' charla con el italiano en directo.

Gianmarco confiesa que su decisión de cortar con Adara no fue precipitaba, pues venía advirtiendo de "muchas cosas que no cuadraban": los celos de ella por Hugo e Ivana y los polémicos mensajes con Rodri: "Yo nunca le he interesado", sostiene el italiano. Pero, ¿considera entonces que Adara no le ha querido? Gianmarco responde.

"Pienso que sí, pero que le ha durado muy poco porque una persona que de verdad está enamorada, cuando me he ido no se ha preocupado de cómo estaba… Ha hecho cosas que son propias de una persona que no está enamorada", explica. Añade que él intentó despedirse de ella y que Adara le rechazó.

Gianmarco reacciona a las declaraciones de su ex, Erica

Erica Piamonte no ha dejado en muy buen lugar a Gianmarco en sus declaraciones decir que era muy celoso y que no le dejaba quedar con nadie y al dudar de su amor hacia Adara. Él responde tajante: "Nunca fue mi novia, coincidimos en 'Grande Fratello' y tuvimos un trato de amigos después del programa. No he sido su pareja, nos hemos visto una vez y no más".