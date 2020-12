Isabel Rábago se rompe al recibir un mensaje de su hermana: "Llevo sin verla dos años"

'Viva la vida' ha preparado un regalo muy especial para todos los colaboradores del programa . A pesar de que Isabel Rábago ha reconocido que no le gustan las sorpresas , la suya ha sido una de las más especiales. Su hermana Fátima le ha mandado un tierno mensaje navideño.

"Todo lo que soy te lo debo a ti. Quería mandarte este video para decirte que estoy súper orgullosa de ti. Todos los que te conocemos sabemos cuanto has trabajado para llegar hasta donde estas y que nadie te ha regalado nada. La fama o el éxito profesional no llenan si no hay un propósito detrás de ello. Creo que es muy necesario hoy en día ver ejemplos de personas que aman y que hacen lo que demuestran y que pueden llegar lejos en cualquier campo sin necesidad de olvidarse de los valores humanos. Te quiero mucho", le ha dicho Fátima.