Terelu Campos y Carmen Borrego hablan de la muerte de su padre: "Intentamos que mi madre nunca se sintiera culpable"

" No tengo problema en hablar de este tema , creo que cuando tu padre muere en estas circunstancias maduras a pasos agigantados. Te da un golpe la vida que para cuando te repones…", ha contado Carmen. " Intentábamos estar bien por mi madre . Yo siempre he pensado que esto era como el dominó, si una se desmoronaba íbamos las demás detrás. Intentamos que nunca se sintiera culpable de esa muerte. Había una realidad de un desenamoramiento por parte de mi madre ", ha explicado Terelu.

" Las circunstancias de la vida hicieron que se separaran en la distancia , pero nunca legalmente. Nunca se sentaron a hablar y decir, nos vamos a separar. Mi madre vino a buscarme a un campamento y me lo dijo, yo me puse como loca", ha añadido Borrego.

Campos ha agradecido que no le dejaran ver el cuerpo de su padre. "Yo me empeñe en verlo muerto, no me dejaron y estuve mucho tiempo reprochándolo porque ya tenía 18 años. Con el paso del tiempo he sido consciente de que me hicieron un grandísimo regalo porque solo lo recuerdo vivo", ha dicho emocionada.