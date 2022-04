Jesulín de Ubrique se reencuentra con su hija Andrea: "También estaban sus otros dos hijos"

Según estas informaciones, Jesús Janeiro no solo habría aprovechado su visita a Madrid para visitar a Julia, como tiene costumbre hacer, en esta ocasión también habría quedado por fin con su hija mayor , la que tiene en común con Belén Esteban.

La noticia del reencuentro entre Jesús Janeiro y su hija Andrea provocaba al instante las reacciones de los colaboradores de 'Viva la vida'. Todos se alegraban de la visita de Jesús a su hija, pero no todos estaban de acuerdo en lo que a la paternidad del torero se refiere.

Diego Arrabal continúa defendiendo que, en su opinión, Jesús Janeiro ha hecho todo lo posible para ejercer de padre con su hija mayor pero que no siempre lo ha tenido fácil. Terelu, Pilar y Raquel Bollo por su parte opinan todo lo contrario: "La lucha de Belén siempre ha sido que su hija estuviera más con su padre, pero no fue así, si ahora la niña prefiere olvidar y estar con su padre pues perfecto, pero las cosas no son así, Diego".