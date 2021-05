Los compañeros de Avilés en 'Viva la vida' no eran conocedores de sus intenciones, solo sabía lo que había ocurrido Isabel Rábago: "Yo conozco todos los secretos de Avilés, si me tiráis de la lengua un poco os lo cuento todo". Sin embargo, algunos de los colaboradores no terminan de creerse las palabras de Avilés, como Carmen Borrego: "Eres un mentiroso, yo eso no me lo creo". Kiko Matamoros por su parte le ha quitado importancia al suceso: "Era un segundo piso".