La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke e mpeora por momentos. En el último programa de ‘Viva la vida’ la colaboradora aseguraba sentirse destrozada por las últimas declaraciones de su ex y también por la falta de apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros de programa.

Sin embargo, Kiko Matamoros ha asegurado que Makoke no es la pobrecita sufridora que ella intenta vender y ha destapado el último escándalo de la colaboradora. Al parecer, y siempre en palabras de Kiko, Makoke habría estado en una fiesta ilegal haca tan solo unos días:

El colaborador ha asegurado que Makoke no solo no está pasando el mal momento que asegura, si no que además se está saltando a la torera las restricciones de seguridad ordenadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia del coronavirus.