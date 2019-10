La acalorada discusión en directo entre Kiko y Makoke: “Si quisiera vivir de ti tengo una enciclopedia que contar”

Kiko Matamoros respondió al comienzo de 'Viva la vida' a unas declaraciones que hizo Makoke en 'Sálvame' la pasada semana. Con rostro serio y sin alterarse, el colaborador le mandó a su ex un contundente mensaje: “Lo único que haces es vivir del cuento de mi vida, mis circunstancias y, en este caso, la de mi hijo”. Kiko asegura que evita a toda costa coincidir con ella para “que estas situaciones no se produzcan” y está cansado de que hable sobre su vida. “Esta mujer es parte del pasado y eso es lo que quiero que sea”, ha manifestado.

La llamada de Makoke

Pero, a pesar de los deseos de Kiko de no coincidir con Makoke, ella ha llamado en directo al programa para responder a sus palabras. "No me gusta que se refiera a mí diciendo que vivo del cuento. Estoy harta de su manera de expresarse", ha comenzado.