Laura Matamoros, a lágrima viva, habla de sus problemas familiares y de Benji

Uno de los momentos en los que Laura no ha podido contener las lágrimas ha sido cuando Pilar le ha preguntado por el momento en el que su padre, Kiko Matamoros, se fue de casa: "Yo, esperando a que volviese". Con lágrimas en los ojos,: "Ya no le reprocho nada, ya él sabe lo que pienso y ha pasado todo".

Aclara cómo fue la ruptura con Benji

No me planteo volver con Benji, no soy feliz

Laura se ha emocionado hablando con Pilar Cebrián sobre la custodia de su hijo, pero se ha mostrado clara en su idea de no volver con su expareja: “Es muy duro, pero no me he planteado volver con Benji para estar más con mi hijo porque no soy feliz”.