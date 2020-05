La madre de Avilés reacciona a la entrevista de su hijo: "Si llevó una vida paralela, no lo voy a justificar"

‘Viva la vida’ tiene la oportunidad de hablar con Carmen , la madre de José Antonio Avilés , sobre la polémica entrevista del participante de ‘Supervivientes’ en la que reconoció parte de sus errores . Admite que tiene “sentimientos contrapuestos” y que ella sabía solo lo que su hijo quería que supiera: “Él esto no lo ha comentado con nosotros . Quizás somos una familia rara, pero no ha comentado nada de lo que ha estado saliendo”.

Pero Carmen no sabe por qué su hijo dice haberse construido una vida paralela, confiesa que no sabría darnos una explicación al respecto: “De todas formas tengo que tener una charla con él, porque nos concierne a los dos. Evidentemente, si lo ha hecho, no lo voy a justificar para nada, no es necesario, quizás en un momento determinado lo ha creído y lo ha hecho”.