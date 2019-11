Makoke, harta del conflicto con Kiko Matamoros: “No me culpes a mí del distanciamiento con tu hija Ana”

Makoke mantiene que Kiko está mintiendo y que es su expareja quien arremete contra ella y contra Tony Spina. “Lo que has contado es absolutamente falso y tienes muy poca vergüenza. Me importa un pepino donde vayáis tú y tu novia”, dijo Makoke, respondiendo a las palabras de Kiko en las que afirmaba que Makoke estaba enfadada porque Marta López, pareja de Kiko, iba a acudir a la misma peluquería que ella.

Kiko responde a Makoke

Kiko ha hablado tras escuchar atentamente las palabras de su ex y asegura que él no miente pero no quiere entrar al trapo para “no comprometer” a su hija. Asegura tener pruebas que le dan la razón y el propio director del programa ha escuchado un audio que beneficiaría la versión de Kiko en este asunto familiar. Además, dice que su relación con su hija no está rota pero que si hay un distanciamiento es por culpa de Makoke no porque haya hecho nada, sino porque la ha alentado.