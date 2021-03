“Hay mucha gente que en mis redes sociales, y sin conocimiento de causa, hace sorna y burla acerca de algo que se ve en mi cara. Me dicen que deje de operarme, que qué me he hecho en la cara. Incluso, si googleas mi nombre, una de las primeras cosas que encuentras es ‘Marisa M-B, ojo’. El motivo de haceros partícipes de lo que os voy a contar es porque alguien, través de Instagram, ha contactado conmigo. Es una persona que padece Miastenia gravis. Me sigue, por mi profesión, desde hace años y ha observado en mi cara signos que ha reconocido. Síntomas de cómo se manifiesta la Miastenia Gravis, enfermedad que me diagnosticaron cuando tenía 23 años y con la que convivo llevándonos ambas relativamente bien. Nos respetamos e intentamos no fastidiarnos.