Matías Urrea , exmarido de Ainhoa Arteta , iba a ser uno de los invitados estrella de esta semana en ‘Sábado Deluxe’ para hablarnos de su polémico divorcio con la artista. Así se confirmó la tarde del viernes en ‘Sálvame’. Pero, parece ser, que finalmente el militar no se va a sentar junto a Jorge Javier Vázquez y los colaboradores del programa. Este es el motivo de su plantón .

Tal y como ha podido confirmar Terelu Campos, Matías Urrea no acudirá finalmente al ‘Deluxe’, algo que supone un contratiempo para el programa de ‘La fábrica de la tele’: “Lo que ha pasado es que, el Ministerio para el que él trabaja, digamos que no lo han visto bien o no tenía la autorización pertinente”.