La reacción de Terelu Campos al creer que Alejandra Rubio está embarazada: "¿Cómo ha podido pasar?"

La colaboradora ha sido víctima de una gran inocentada en 'Viva la vida'

‘Viva la vida’ ha gastado una broma de lo más divertida a Terelu Campos con la ayuda de Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Tía y sobrina engañaron a la colaboradora para comer juntas para hablar de una supuesta campaña de trabajo en la que participarían las tres. Una vez en la mesa, Alejandra confesaba que tenía una importante noticia que darle a su madre: estaba embarazada.

"Mamá, es que te quiero decir algo pero no sé cómo decírtelo. Me va el corazón a mil, espera que me relaje. Mamá, lo siento, te lo juro es que no sé cómo decírtelo", comenzaba diciendo Alejandra. "Alejandra por favor, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada?", adivina la colaboradora.

La influencer confirmaba la noticia y le entregaba a su madre un test de embarazo manipulado.

“Madre mía… y las pastillas, que te las tomas, que no te las tomas, siempre te he dicho que hay que… De momento vamos a tranquilizarnos. Pensaba que me ibas a decir que tenías algo malo. ¿Y cómo ha podido pasar esto cariño? Ahora entiendo, no ha comido hamburguesa en la vida, y ahora llevo hamburguesas y come hamburguesas", razonaba Terelu.

"Me va a dar algo, pensaba que tenías una enfermedad, tengo el corazón a mil", disimulaba Carmen Borrego. "Sabía que estaba embarazada, ya llevo un tiempo que no la veo centrada con las pastillas, ni con esto, ni con nada. En plena pandemia, con el Covid, un embarazo de riesgo por el Covid…", decía muy preocupada Terelu.