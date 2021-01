Sandra Barneda también nos ha confesado que esta tercera edición, dicho por los propios miembros del equipo, es la más fuerte con momentos que no vamos a olvidar: "No os puedo contar el qué pero cuando llegamos a una de las villas nos encontramos con algo que no sabíamos que había sucedido". Además, la presentadora ha desvelado que en esta edición viviremos una hoguera muy distinta a todas las que hemos visto hasta ahora.