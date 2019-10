Cómo conseguir un maquillaje exprés perfecto

¿Te pasas el día corriendo y no tienes tiempo ni de maquillarte? En este artículo te damos los trucos para que ahorres tu tiempo maquillándote de camino a tu próximo destino.

Lo ideal para esto casos es un look natural, con el que siempre aciertas. Para ello te aconsejamos que uses el menos número de utensilios posibles, por ejemplo un maquillaje en crema es clave, porque no necesitas brocha para aplicarlo, puedes hacerlo sencillamente con los dedos. Así conseguirás maquillarte de manera sencilla y en cualquier parte, ya vayas en el metro, tren o coche.