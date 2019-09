Ya a la venta un nuevo número de la revista 'Viva la Vida'

No se da cuenta de lo bien o mal vestida que va la gente, de lo ordenada o no que tengan su casa, del gusto con el que haya puesto una mesa o simplemente, servido unas lentejas. El sentido estético en la vida es casi tan importante como el ético. Y para ello, para desarrollar esa sutil sensibilidad, hay que educar el gusto y el alma. Y no nos engañemos: también existen comportamientos estéticamente reprobables. No dar las gracias, no pedir las cosas por favor, no entrar en el ascensor con una sonrisa o no resultar amable a tu entorno, sencillamente porque tienes un mal día.