Terelu Campos desmiente a Marta Riesco: "Rocío Carrasco y ella no han hablado"

Marta Riesco soltó el bombazo el viernes en 'Ya son las 8' al confesar que Rocío Carrasco se había puesto en contacto con ella para proponerle un trabajo (cantar en el concierto homenaje a Rocío Jurado). Las reacciones no se han hecho esperar y ya hay quienes aseguran que la pareja de Antonio David Flores miente . Terelu Campos , amiga de Rociíto, tiene algo que decir al respecto.

"No es como se ha contado", es lo primero que comenta Terelu al respecto, que asegura que, para empezar, la llamada se produjo al revés. Es decir, que fue Marta quién llamó al directo de la revista Lecturas y no al revés: "Que han hablado, sí, sin lugar a dudas. Tengo entendido que se produce una llamada de ella a él por una circunstancia que yo no voy a exponer, para hablar de algo que ha pasado".