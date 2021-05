“Sofía, a la que tengo un gran cariño, no tenía que haber ganado Miss España , nos lo impusieron y nosotros nos negamos”, añade Enrique del Pozo para sintetizar lo ocurrido. Más tarde, conectamos en directo con Juncal Rivero y el colaborador aclara lo comentado.

“Éramos ocho jurados y resulta que la que votamos nosotros a la persona que coordinaba no le gustaba, que tenía que ser la segunda. Dijimos que no y entonces se decidió que ni la primera ni la segunda. La tercera. Esto no es faltarle el respeto a Sofía Mazagatos, esto fue así. Y los que nos negamos nos fuimos de la mesa de jurados”, añade del Pozo.