Terelu, quien ha soportado gran presión en las últimas semanas, no podía reprimir las lágrimas al ver a su madre tan vulnerable: "A mí lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre, el mío me trae sin cuidado pero a ella hay que protegerla". Terelu ha confesado no sentirse comprendida por sus compañeros de profesión: "Nadie entiende lo que siento y lo que estoy pasando".