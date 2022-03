Primera entrevista a la madre de Ainhoa Armentia y suegra de Urdangarín: "Mi hija no conoce a los hijos de Iñaki"

Primera entrevista a la madre de Ainhoa Armentia, en exclusiva.

La suegra de Iñaki Urdangarín desmiente algunas informaciones sobre él y su hija Ainhoa Armentia.

Antonia Acebo rompe su silencio y concede una entrevista reveladora a 'Viva la vida'.

'Viva la vida' consigue, en exclusiva, la primera entrevista a Antonia Acebo, madre de Ainhoa Armentia. La nueva suegra de Iñaki Urdangarín habla para el programa a través de una entrevista telefónica realizada por José Antonio Avilés y autoriza su reproducción porque necesita que se sepa lo que piensa con respecto al noviazgo mediático que protagoniza su hija con el (todavía) marido de la infanta Cristina.

La llamada de 'Viva la vida' a la madre de Ainhoa Armentia

Con total naturalidad, Antonia cuenta cómo ha vivido esta relación, cómo se encuentra su hija y dará "una versión pura como madre", sin "seguir directrices de nadie" (negando así que pudiera estar hablando por orden de la Casa Real): "Quiere que se aclare cómo se encontraba su relación con el padre de su hijo", avanza Avilés antes de ver el contenido de esta llamada.

¿Cómo se enteró Antonia de que su hija Ainhoa salía con Urdangarín?

Antonia revela que ella se enteró de todo antes de que salieran las fotos de su hija junto a Iñaki, aunque Ainhoa se lo contó antes y ella reconoce que no se quedó nada impactada. Insiste en que tanto ella como su familia no son personas públicas y que, por tanto, todo este revuelo les abruma: "Somos personas normales y no tenemos nada que ver con este caso". Este giro ha sido para la familia "un poco locura" y hay temas en los que no quiere entrar.

¿Conoce Ainhoa Armentia a los hijos de Iñaki? ¿Y los hijos de ella a Urdangarín?

La mujer confirma la relación pero ¿se conocen Ainhoa y los hijos de Iñaki? "No, ya te digo yo que no", y añade que los hijos de Ainhoa tampoco conocen a Iñaki ("no, para nada"). Al hilo de esto, Antonia quiere aclarar que "mis niños están muy protegidos por la familia, no tienen nada que ver con esta relación. No son personas públicas como los hijos de la Infanta, que sí son públicos".

Las mentiras que cuentan sobre la relación de Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarín

Por otro lado, Antonia niega que haya existido una quedada familiar y aprovecha para decir que mucho de lo que se está contando es mentira. No. Ellos no conocen aún a Iñaki. Respecto a la pregunta de si Ainhoa sigue viviendo con su marido, Antonia prefiere no contestar: "No te lo voy a decir, pero la relación entre ellos es muy buena".

Ainhoa ya había roto con su marido cuando inició su relación con Urdangarín