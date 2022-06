El verdadero motivo de la ausencia de Rosa López en la boda de Chenoa

Esta misma mañana en 'Ya es mediodía' conocíamos la lista completa y definitiva de invitados a la boda de Chenoa y no, Rosa López no estaba en ella. Aunque durante años hemos creído que Chenoa y Rosa eran íntimas amigas, lo cierto es que su ausencia ha hecho saltar todo tipo de rumores.

Esta tarde Iván Reboso desvelaba en 'Ya son las ocho' el verdadero motivo de la ausencia de la de Granada en la boda de la temporada. El colaborador ha asegurado que le llega de buena fuente la razón por la que Chenoa ha preferido que Rosa no esté entre sus invitadas: "Rosa es una persona que cuando necesita promoción profesional pide ayuda pero luego se olvida de los demás y eso es algo que a Laura no le gusta, si no está para lo malo tampoco va a estar para los momentos felices".