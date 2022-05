Uno de ellos aseguraba que había convivido casi toda su vida con mujeres. Además, estaba acompañado de su ex, con la que sigue viviendo a día de hoy. "¿Cuánto crees que puede valer un paquete de 10, 12 compresas?", le ha preguntado Edu. Él ha respondido que entre 1,10 y 1,20 euros. El precio real era 2 euros. "Por eso te ha dejado la parienta, no te enteras", ha bromeado Sonsoles Ónega. "¡No me digas eso!", le ha pedido él entre risas.