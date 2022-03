En 'Ya son las ocho', Isa Pantoja ha dado su opinión sobre la amistad que su madre mantenía con Encarna Sánchez. "Creo que le habrá sentado fatal. No tiene que tener asimilado nada porque es una conversación que tiene ella de su intimidad. Que se emita le habrá sentado fatal , sobre todo porque es de hace muchos años y no viene mucho a cuenta ahora", asegura Isa Pantoja.

"No me he podido poner en contacto con ella, pero la publicación de estos audios es una conducta típica que tiene consecuencias penales así que supongo que tomará medidas. No sé quién es esa persona con la que habla, pero sí que he podido escuchar algunas cosas y más o menos me encaja. Más o menos puedo saber quién es", cree la colaboradora.