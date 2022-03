La madre de Dani de Gemeliers da más detalles sobre el accidente de coche en el que iba el cantante

En 'Ya son las ocho' hemos hablado con Eva Morilla, madre del cantante. "Se encuentra muy mal porque esta situación no es agradable para nada y la muerte de una chica de 16 años afecta a cualquiera. Sobre el accidente no da crédito todavía, fue un visto y no visto, salían de una discoteca, habían bebido las copas normales. Había una distancia de 200 metros de la discoteca al hotel y no hacía falta coger el coche", cuenta.