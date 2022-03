La influencer ha dejado claro que le gusta el estilo de la hija de la Infanta Elena . "Lo que he visto en sus últimas apariciones públicas de ella me gusta. Es muy alta, delgada y eso siempre hace que la prenda vista bien", asegura.

"Dicen que de una boda sale otra boda. ¿Puede salir de esta tu boda con Miguel? ¿No te pide el cuerpo vestirte de blanco?", le ha preguntado nuestro reportero Carlos García. "No, no creo. No me lo pide nada la verdad", se ha reído la actriz.