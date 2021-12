Beatriz Cortazar ha hablado con Lourdes Ornelas y nos revela la última hora de Camilo Blanes en el Hospital. "Me he encontrado a una Lourdes bastante tranquila. Me ha dicho que hoy estaban recibiendo mejores noticias de su hijo Camilo y que estaba más tranquila. Le he preguntado si va a salir de la UCI o va a bajar a planta y me ha dicho que eso no, que aun no puede dar esa noticia. La evolución dentro de esa gravedad ha sido positiva", cuenta.