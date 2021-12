Mariano Rajoy: "El Partido Socialista está llevando a España a la deriva y me preocupa"

"En las reglas de juego los grandes partidos tienen que estar de acuerdo , pero para eso tienen que ceder y tener coaligados presentables y francamente creo que los y los socios del partido socialista ponen en tela de juicio todo, para ellos no vale nada, parece que todo lo que se ha hecho en España fue una broma y están llevando a España a al deriva de una forma que me preocupa", explica Rajoy.

El ex Presidente también ha hablado de su nueva vida lejos de la política. "Se vive con más tranquilidad y más paz. Me gustaría que no se fuese tan duros con los políticos. Los hay buenos y malos como los de cualquier profesión. A los políticos se les trata muy mal", se queja.