Íñigo Onieva se va a los cierres de Ibiza y está convencido de que en dos meses va a recuperar a Tamara Falcó

Isabel Rábado ha explicado en la mesa del Fresh que Íñigo Onieva está dolido, preocupado por su imagen pública, pero no escondido debajo de la cama y sin parar de llorar como han dicho en algunos medios. El ex de Tamara sigue trabajando, hablando con sus amigos y de momento, no se ha replanteado romper sus planes más festivos.