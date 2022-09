Al comienzo del ‘Fresh’, ha ocurrido algo inédito: los colaboradores no estaban sentados en sus puestos cuando ha arrancado la sección. Joaquín Prat se ha quedado de lo más sorprendido: “Me encantaría presentarles a los colaboradores que hoy me acompañan en el ‘Fresh’, pero no sé si es que hay un atasco en Madrid o si están incumpliendo sus obligaciones profesionales, pero aquí me encuentro solo”.