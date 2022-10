Alexia Rivas localiza al segundo marido de Patricia Donoso: “Me dice que es una persona que no debería estar en este mundo”

Alexia Rivas ha conseguido localizar al señor Donoso “el más generoso” , según su exmujer, y ha podido hablar con él en exclusiva para ‘Ya es mediodía’. Sin embargo, parece que el señor Donoso no guarda un buen recuerdo de su esposa “ Se sorprendió muchísimo de que le localizara porque estaba en su finca con su burros y sus… Su finca está en Ciudad Real… le empecé a comentar que su exmujer estaba en boca de todas… Sí estaba al tanto porque en el momento que le mencionó su nombre se puso en la defensiva , fue muy educado conmigo, pero no quiere saber nada absolutamente nada de ella… Es un pasado enterrado y no quiere saber nada de ella ”.

La colaboradora asegura que el empresario no quería saber nada de Patricia y llegó decir algo así como “que es una persona que no debería estar en este mundo… Me dio a entender que se lo había hecho pasar muy mal esta mujer y que no quería saber nada de ella ni pertenecer a este mundo de la televisión”.