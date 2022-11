Ángela Portero advierte a Loli sobre las infidelidades de Joaquín: “Hay audios muy fuertes de tu marido hablando con otra mujer de Sevilla”

Joaquín reconoció que él era el hombre que estaba abrazando a una mujer en un barrio de Sevilla, pero no reconoció que tuviera una relación con ella. En esa imagen no se veía ningún beso y Loli no tomó la decisión de ponerle las maletas en la puerta a su marido, pero Ángela Portero le ha advertido de que están a punto de salir a la luz pruebas que no dejan lugar a dudas “Sé que hay pruebas muy contundentes, audios muy fuertes de tu marido hablando con otra mujer de Sevilla”.