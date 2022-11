Jorge Pérez podría dejar la televisión tras hacerse público su tonteo con Alba Carrillo: “Su propósito es salir de este mundo”

No sabemos qué sabe y qué no sabe su mujer. Isabel Rábago insiste en que Alicia Peña sabe todo lo que hizo su marido la noche de la fiesta de Navidad de la productora Unicorn, pero Iván García asegura que no sabe de la misa la media “me confirman que Alicia no sabe la realidad”, lo que sí parece es que su matrimonio no se va a romper.