Frigenti no se ablanda con Alba Carrillo: “Tiene un exceso de soberbia”

La última gala de GH VIP fue una de las peores noches de Alba Carrillo. Sus continuas quejas sobre la organización del programa le costaron una buena reprimenda de Jorge Javier Vázquez, que la invitó a marcharse del programa y pagar la penalización cuando ella quiera. Su nuevo archienemigo, Frigenti, no se ablandó con todas sus lágrimas, y ésta es su conclusión sobre la gala: “Yo creo que Alba está mal y que ayer lo pasó mal pero eso no es una justificación. Tiene un exceso de soberbia y se pone así cuando no le bailan el agua o no le dan la razón a ella", ha dicho el colaborador.