Alexia Rivas reaparece tras el escándalo del año, el ‘Merlos Place’: “Ha sido un año muy duro, lo he pasado muy mal”

Ahora, meses después y a escasas horas de acabar 2020, Alexia Rivas ha hablado en exclusiva con ‘Ya es mediodía’ para, entre otras muchas confesiones, hacer balance de este 2020: “Aunque yo intente ser positiva, ha sido un año muy duro, lo he pasado muy mal, porque al final te ves envuelta en algo que escapa a lo que tú puedes controlar. Yo tenía mi trabajo fijo y de pronto veo que todo se tambalea. Ha sido un año complicado, pero ahora he resurgido y me he venido arriba”.