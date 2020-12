Sonsóles Ónega se emociona con Tomás, un anciano de 83 años que no podrá tomar las uvas con su hija: “Merece la pena el esfuerzo”

Sonsóles ha hablado con Tomás, un anciano de 83 años que vive en una residencia, y que por primera vez no va a tomar las uvas junto a su hija Begoña: “Es que salir fuera y luego tener que estar diez días encerrado no me compensa”. Tomás ha comentado que celebrará la Nochevieja junto al resto de residentes, pero confesaba que con quien realmente querría estar es con su hija.