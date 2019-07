El hermano de Dana cree que no está viva y señala a su novio, Sergio: "En mi opinión, él es el único culpable"

Eva, hermana de Sergio, asegura en ‘Ya es mediodía’ que las pruebas de los investigadores no acusan a su hermano por la desaparición de su novia, Dana. Sin embargo, el hermano de la joven desaparecida piensa lo contrario.

“Viva no está”, dice Florín en esta conversación que nos muestra en exclusiva el reportero José Araque. Además, tiene muy claro que el culpable de la desaparición de Dana es su novio Sergio: “El único culpable en mi opinión es él. Estoy seguro de que no lo ha hecho solo y que alguien le ha ayudado, sé quién pero no lo puedo decir”.