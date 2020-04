Juan pudo despedirse de su mujer, fallecida por coronavirus: "Sé que no lo está consiguiendo mucha gente"

Esta historia ha conmovido a todo Jerez, tanto que la policía acudió al domicilio del matrimonio para darle un homenaje a Isabel. 'Ya es mediodía ha podido hablar con Juan González, "estamos a ratitos", ha asegurado el viudo. Y ha relatado cómo fue ese momento en el que le dejan el traje EPI para poder entrar para despedirse de su esposa: me llaman a las 8 de la mañana y me llama el doctor Isidro, te tengo que dar una mala noticia, Isabel ha fallecido. Yo le digo voy al hospital, 'no, no puedes venir'. Pero yo voy para allá y allí me estaba esperando el doctor Isidro en la UCI, me da un abrazo muy grande. Después aparece el doctor Estella y me dice te van a dar una alegría, 'vas a poder despedirte de Isabel", ha contado Juan. Es consciente de que no todo el mundo lo está pudiendo hacer con sus familiares.