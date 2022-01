Marc Calderó para los pies al abogado de la madre que secuestró a sus hijos en Jerez : "No vamos a permitir que se haga propaganda contra las vacunas"

Diego y Hugo Kau Mariscal, de 14 y 12 años, se encontraban desaparecidos desde el pasado 16 de diciembre en Jerez de la Frontera. El padre de los menores denunció la sustracción de sus dos hijos y señala que su exmujer se los llevó para no vacunarlos contra el coronavirus.

En 'Ya es mediodía' hemos hablado en directo con Borja Gómez , el abogado de la madre de Diego y Hugo. "Por recomendación mía los niños están en el juzgado porque si hubiese ido a la policía la hubiesen metido al calabozo y es absurdo. Además, Cristina no está bien de salud y hay que evitarle el mal trago de ser detenida. El tema está en secreto de sumario , pero teniendo en cuenta mi experiencia entiendo que ella va ante el juzgado y dará sus explicaciones pertinentes", comenzaba diciendo el letrado.

" Siempre se ha actuado bajo una causa justificada . El derecho no son matemáticas, pero entiendo que ella no tendrá penalmente ningún problema. Ella quería evitar vacunarlos con una vacuna con óxido de Graceno y que puede provocar miocarditis", aseguraba.

En ese momento, Marc Calderó ha parado los pies al abogado y le ha advertido que el programa no iba a permitir la publicidad contra las vacunas. "Donde no quiero entrar al menos en este programa es en el debate de las vacunas, no quiero entrar en el debate de si son buenas o malas porque la ciencia lo ha demostrado", ha zanjado el presentador.