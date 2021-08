Ana María Aldón no está enfadada con Ortega Cano, según Isabel Rábago

Ortega Cano habló largo y tendido con Toñi Moreno en 'Viva el verano' y la reacción de Ana María Aldón no se hizo esperar. "Anoche hubo un momento en el que me planteé '¿qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de su mujer aunque ella no esté?", aseguraba en el programa tras escuchar a su marido.