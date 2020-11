José Bono, sobre su viral vídeo de TikTok: “Fue algo inesperado, yo tenía hambre y me comí dos caquis”

En el divertidísimo vídeo de TikTok se ve a José Bono comiéndose un caqui en una cocina en la que entra su hija Amelia bailando al ritmo del tema musical ‘El Pepe’ . La cara de asombro del político habla por sí sola y ambos protagonizan un momento tierno y muy, muy divertido. Sonsoles Ónega ha querido saber si se trataba de un vídeo ensayado o fruto de la casualidad: “ Fue algo inesperado , fuí a ver a mi hija y a mis cuatro nietos como de costumbre, tenía apetito y me comí dos caquis. Vi a Manuel que nos estaba grabando, que es habitual, y a mi hija haciendo gracias, que también lo es y no le di importancia”, aseguraba José Bono.

Algo que a la presentadora no le ha extrañado porque su vídeo está arrasando en las redes sociales. Bono asegura no tener redes, pero no las descarta: “Yo no tengo Instagram y me gustaría, pero luego te escriben cosas desagradables y yo ya estoy para que me digan cosas bonitas”.