Alba Carrillo, tras su ruptura con Santi Burgoa: “No sabría decirte cómo está mi corazón ahora mismo”

Hace tan solo unos días, Alba Carrillo nos contaba que para ella la ruptura con Santi Burgoa tras más de dos años de relación no era una sorpresa porque ya se habían enfadado varias veces durante el verano y que esperaba mantener con él una buena amistad pero que por el momento, no estaba preparada “estoy enfadada”.

Unos días después, nuestra chica Fresh no parece tener claros todavía sus sentimientos “No sabría decirte cómo está mi corazón ahora mismo… Mi corazón está sin dormir, pero no de amor, de movidas… Tengo mucha plancha” . Y es que a Alba no hacen más que multiplicársele los conflictos televisivos.

Con su madre en la casa de ‘Secret Story’ no ha gala en la que Alba no termine en pie y discutiendo con algún familiar o concursante del reality. Si no tuviera suficiente con Miguel Frigenti, que no es poco, también la hemos visto tener sus más y sus menos con la madre de Adara. Menos mal que Alba nunca pierde la sonrisa.