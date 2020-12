Un motivo más para cancelar la boda: “Los padres de Asraf no tragan a Isa Pantoja”

La pareja no deja de discutir, muchos tienen la sensación de que Asraf no trata de una forma adecuada a Isa Pantoja, él siente que ella le hace de menos, la cantante debería estar de los nervios y hay una boda a la vuelta de la esquina. ¿Romperan Asraf e Isa dentro de ‘La Casa Fuerte’? No lo sabemos, pero sí que a la lista de detractores de la pareja se sumarían los padres del modelo: “No quieren que se case con ella”.