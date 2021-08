A pesar de que cada día el otoño está más cerca y de que está a punto de salir a la luz lo que realmente pensaba la cantante, Rosa Benito tiene claro que si esos diarios existen, no dicen nada de ella “Pongo la mano en el fuego, de mí no, lo tengo clarísimo… Me molesta, nosotros hemos vivido 24 horas con ella, ¿qué miedo vamos a tener? Quién conociera a Rocío Mohedano Jurado sabía que era una persona muy humilde que no haría nada que pudiera hacer daño a su familia ni a nadie de su entorno”.