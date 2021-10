Rosa Benito dejó claro que Gloria Camila tiene todo el derecho a defender los sentimientos de su madre y supervisar lo que se va a decir de ella, pero no ha querido mojarse respecto al motivo que lleva año separando a las dos hermanas . Eso sí, nos ha contado qué se esconde tras el nombre de la hija pequeña de Rocío Jurado .

Con la demanda de Gloria Camila Ortega Mohedano a su hermana Rocío Carrasco a punto de firmarse, ‘Ya es mediodía’ ha analizado los motivos que han llevado a las hermanas a no tener ningún tipo de contacto. La tía de ambas, Rosa Benito, no ha querido contarnos qué se esconde en realidad tras esa separación “Eso lo tendrán que decir ellas dos”, pero sí nos han contado algo que no sabíamos.