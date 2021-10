Kerem Bürsin está deseando conocer a Sonsoles Ónega: “¿Lo habéis subtitulado?”

Prometimos realizar la entrevista más esperada y deseada del año , y cumplimos nuestra promesa. Begoña Vigo viajó hasta Gran Canaria para poder tener un ratito a solas con el hombre más deseado del momento y consiguió que el actor turco cayera rendido ante los encantos de nuestra presentadora Sonsoles Ónega. Pero esta vida no hay nada perfecto y un fallo en e l micrófono de la cámara nos dejó sin sonido .

Kerem Bürsin, el actor que da vida a Serkan Bolat en ‘Love is in the air’, se mostró cariño y muy atento con todas las fans que se acercaron a recibirles. Una vez a solas con nuestra reportera, nos regaló una entrevista maravillosa de la que solo tenemos las imágenes porque un fallo en el micrófono de la cámara nos dejó con las ganas de más. Pero como podemos ver en las imágenes, Kerem vio una fotografía de Sonsoles Ónega y mostró sus ganas de conocerla.