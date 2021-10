Se cumplen 20 años de la primera Operación Triunfo: “Vamos a por otros 20 años si Dios quiere”

Tras escuchar los mensajes de los protagonistas, Marta López ha recordado cómo cuando ella trabajaba en ‘Crónicas Marcianas’ les asaltaban a la salida del plató y les entrevistaban en directo “Bisbal con aquellos pelos y los pantalones de campana”. Jorge Pérez por aquel entonces se acababa de comprarse su primer teléfono móvil y no dudó en votar para salvar a su paisano David Bustamante. Alba Carrillo Alba tenía 15 años "los Reyes Magos me trajeron el disco y me eché un noviete y me invitó al concierto".