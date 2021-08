Famosos al desnudo: Los descuidos más sonados de la televisión

La llegada el verano propicia el uso de ropa más ligera y que se múltipliquen los descuido s, pero nuestros famosos no necesitan que apriete el calor para atreverse con modelitos imposibles que en ocasiones nos regalan momentazos únicos en televisión. Sí, a Anabel Pantoja no es a la única que se le ha salido un pezón en directo .

Aunque tras verla tener percances en más de tres ocasiones, a Anabel Pantoj a la podamos colgar el cartel de la reina del descuido, no es la única famosa a la que se la salido un pecho ante las cámaras . Y sin tener que hacer grandes esfuerzos se nos viene a la cabeza el momentazo de Inés Sastre de bod a.

Pero no es solo con los pechos con lo que las famosas con vestidos imposibles tienen que tener cuidado. Hace unos meses, Alejandra Rubio aprendió en el plató de ‘Viva la vida’ eso de “hagas lo que hagas, ponte bragas” . Y es que nunca se sabe cuándo vas a enseñar tus encantos a millones de seguidores. Tatiana Delgado, Tom Brusse, Lara Jassen, Marta López, Melyssa Pinto… la lista de famosos que nos han regalado desnudos imposibles en televisión es muy muy larga.

Marta López se ha sumado a los famosos que lo han enseñado todo ante la cámara y además, de recordar el momento en el que “Kiko me sacó un pecho en ‘Crónicas marcianas’ y Sardá me tuvo el pecho allí toda la noche” y hablarnos del tamaño de la partes más íntimas de Tom Brusse “Tom tiene ahí mucho material. Se lo hemos visto todo el mundo, es muy complicado taparle porque tiene una cosita ahí bastante importante…”, nos ha confesado que hacía tan solo unas horas ella se había atrevido a entrar en el plató de ‘Sálvame’ sin ropa interior Marta López confiesa que no lleva ropa interior: “Ayer fue mi primera vez y estuve incomodísima”.