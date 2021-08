El director manchego está acostumbrado a no dejar a nadie indiferente con su arte, pero en esta ocasión está levantando ampollas. Son muchas las críticas y alabanzas que ya se han lazado ante el cartel de su nueva película ‘Madres paralelas’ . Sin ir más lejos, la periodista Isabel Rábago ha mostrado su desagrado ante el pezón lactante en directo durante ‘Ya es mediodía Fresh’.

La colaboradora del Fresh ha querido matizar que no es una imagen que la horrorizara pero sí que le parecía inadecuada y que no entendía que a miles de jóvenes se les censurara en redes sociales por enseñar mínimamente sus senos o pezones y en esto se permitiera cualquier cosa. Marta López, por el contrario, se ha mostrado a favor del momento lactante que muestra el cartel y la intención claro del manchego de no dejar indiferente a nadie durante la promoción de una película de la cual todavía sabemos muy pocos detalles.